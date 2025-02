OM Brussel: recente schietpartijen afrekeningen in drugsmilieu

Het Openbaar Ministerie zegt een verband te zien tussen de drie schietpartijen. De politie is een klopjacht begonnen naar de daders. Bij huiszoekingen zijn auto's en kalasjnikovs in beslag genomen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Volgens Belgische media zijn de schietpartijen het gevolg van een conflict tussen twee bendes over de diefstal van 200 kilo drugs. Om de strijd met de bendes aan te gaan, wil het OM een team in het leven roepen die ze moet "identificeren en ontmantelen", zei procureur-generaal Julien Moinil op de persconferentie. "Dit is een uitzonderlijke situatie die vraagt om uitzonderlijke maatregelen."

Daarbij vraagt hij de federale regering om hulp. "We hebben heel wat namen van potentiële daders, maar we missen een duidelijk overzicht en middelen om actie te ondernemen."

Schietincidenten bij metrostation

Twee van de drie incidenten in Anderlecht vonden plaats bij metrostation Clemenceau. Woensdag zochten zwaarbewapende politie-eenheden urenlang naar zeker twee schutters in het station en de metrotunnels daar.

Voorafgaand aan de drie incidenten, in de nacht van dinsdag op woensdag, was er ook een schietpartij in Sint-Joost-ten-Node, een andere Brusselse gemeente. Volgens de opsporingsdiensten is er geen verband met de schietpartijen in Anderlecht, al wordt ook hier rekening gehouden met drugsgerelateerd geweld.

Minister Quintin van Buitenlandse Zaken zegt dat er meer politieagenten nodig zijn om de drugsbendes te bestrijden. "We willen meer blauw op straat. De straat behoort toe aan de inwoners, niet aan de drugshandelaren."