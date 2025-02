Van 't Wout zorgt voor show en stroopwafels op onbezorgde kwalificatiedag in Tilburg

Maar het is niet alleen rivaliteit tussen de Nederlander en de Canadees. Van 't Wout groeide op in Canada en krijgt regelmatig een speciale delicatesse van zijn concurrent. "Mijn moeder maakt ahornsiroop", antwoordt Dandjinou desgevraagd. "Die deel ik uit aan vrienden over de hele wereld."

Stiekem rekent Dandjinou op een tegenprestatie. Van 't Wout lachend: "Ik ga wel even stroopwafels halen hiernaast."

Velzeboer: 'Knie gaat helemaal goed komen'

Xandra Velzeboer komt bij de World Tour-wedstrijden in Tilburg individueel alleen in actie op de 1000 en 1500 meter. Uit voorzorg, want van de problemen aan haar knie ondervindt ze geen hinder meer. "Dat gaat helemaal goed komen dit weekend."