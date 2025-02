Wereldberoemde Stradivariusviool geveild voor een 'koopje'

Het instrument heet 'Joachim-Ma Stradivarius', vernoemd naar twee van zijn voormalige eigenaren. Dat waren de Hongaarse violist Joseph Joachim en de Chinese violist Si-Hon Ma.

Het instrument was nu in het bezit van het New England Conservatory of Music in de Amerikaanse stad Boston. Het conservatorium wil met de opbrengsten van de veiling beurzen voor studenten financieren.

Koopje

Het bieden begon bij 8 miljoen dollar, maar verder dan 10 miljoen gingen de kandidaat-kopers niet. Voor een Stradivarius is dat niet veel geld. Zo werd in 2022 een andere viool van Stradivari voor 15,3 miljoen dollar verkocht. De duurste Stradivarius leverde in 2011 15,9 miljoen dollar op.

Het is niet bekend door wie de viool is gekocht. De nieuwe eigenaar moet nog wel 1,3 miljoen dollar aan veilingkosten betalen.

Stradivari maakte in totaal zo'n 1100 instrumenten in zijn leven. Daarvan zijn er nog ongeveer 600 over, die vooral in handen zijn van musea of muziekstichtingen.