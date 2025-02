Amerikaanse Hartstichting: Kendrick Lamars Not Like Us kan levens redden

Het rapnummer Not Like Us van Kendrick Lamar stond de afgelopen tijd centraal in een van de breedst uitgemeten hiphopruzies ooit, maar het heeft sinds kort ook een nobele functie. De Amerikaanse Hartstichting heeft het nummer toegevoegd aan de lijst van liedjes die helpen bij een reanimatie.

Afgelopen jaar werden muziekfans getrakteerd op een traditionele hiphopvete. De Canadese rapper Drake en de Amerikaan Lamar vochten het uit met in totaal negen diss-tracks over en weer, waarin ze elkaar met de grond gelijk probeerden te maken. Lamar bracht als laatste Not Like Us uit, waarin hij Drake onder meer beschuldigde van pedofilie.

Het nummer bezorgde Lamar in de ogen van velen de zege, vooral nadat Drake had aangekondigd naar de rechter te stappen. Dat is een stap die in de hiphopwereld als not done wordt beschouwd. Ondertussen brak Lamar een record door een miljard streams te behalen met Not Like Us en werd het nummer vorige week bekroond met twee Grammy's.

Zout in de wonden

Nu lijkt de American Heart Association zout in de wonden van Drake te strooien door Not Like Us toe te voegen aan de reanimatielijst. Het idee is dat mensen levens kunnen redden door een reanimatie uit te voeren op het ritme van de liedjes op de lijst.

En dat leidt tot flink wat grappige filmpjes op sociale media: