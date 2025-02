Kandidaat-voorzitters FNV bekend, maar ruzie nog niet voorbij

De kandidaten voor het voorzitterschap van de FNV zijn bekend. Huidig vicevoorzitter Zakaria Boufangacha en huidig voorzitter Tuur Elzinga gaan de verkiezingsstrijd aan.

Het ledenparlement van de FNV heeft vandaag de kandidatenlijst goedgekeurd. De bijna 900.000 leden kunnen vanaf 19 februari stemmen. Twee weken later wordt duidelijk wie de leider wordt van de grootste en machtigste vakbond van het land.

De verkiezingsstrijd valt samen met een aantal conflicten binnen de bond. Vicevoorzitter Boufangacha vindt dat hij is tegengewerkt door het bestuur om een gooi te doen naar het voorzitterschap.

Beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Boufangacha zijn "volledig verzonnen", schrijft hij in mails in handen van Trouw en Volkskrant. Volgens Boufangacha heeft met name voorzitter Elzinga, nu dus ook zijn tegenstander, er niets aan gedaan om het negatieve beeld uit de wereld te helpen.

FNV Personeel, dat opkomt voor de eigen vakbondsmedewerkers, had het in de aanloop naar de bijeenkomst van het ledenparlement over "bestuurlijke chaos" en eiste dat het hele bestuur opstapt. Ook zouden de verkiezingen moeten worden uitgesteld. Dat is dus niet gebeurd.

Trots

Boufangacha zegt in een schriftelijke verklaring dat hij er trots op is dat hij nu kandidaat-voorzitter is. "Ik kijk uit naar de gesprekken over hoe we samen kunnen bouwen aan een sterkere en solidaire bond. Maar tegelijkertijd is er ook grote bezorgdheid over de sociale veiligheid en de integriteit van het verkiezingsproces binnen FNV. We kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is."

"Als kandidaat wil ik dat de sectoren en het personeel antwoorden krijgen. We moeten nu stappen zetten voor eerlijke bestuursverkiezingen en transparantie, zodat FNV sterker uit deze situatie komt."

Boufangacha's tegenstander Elzinga laat zich, ook in een schriftelijke verklaring, niet uit over de conflicten binnen de bond. Wel zegt hij het land in te gaan "om te horen wat er beter kan".

"Ik feliciteer Zakaria met zijn kandidatuur. Zelf wil ik doorbouwen aan een nog sterkere FNV. De afgelopen jaren hebben we recordaantallen acties gezien en de hoogste loonstijging in 40 jaar. En nog belangrijker: we boeken ook weer ledenwinst en een sterke vakbond is goed voor Nederland."

Ambtenaren

Bij FNV Overheid, die opkomt voor de ambtenaren, is er irritatie over de rol van het ledenparlement. Dat beslist over voorstellen van het bestuur en bepaalt de langetermijnkoers. In een document - in handen van de NOS - wordt het ledenparlement omschreven als een onzorgvuldig overlegorgaan, waarvan sommige prominente leden regelmatig samenspannen met een deel van het bestuur.

"Er is een steeds groter wordend gebrek aan vertrouwen in de wijze waarop de FNV wordt geleid," schrijven de ambtenaren, die het bestuur ook verwijten dat het stukken over integriteitskwesties achtergehoudt voor het Algemeen Bestuur, het ledenparlement en de raad van toezicht.

Het ledenparlement noemde uitstel van de verkiezingen "onverstandig en niet-logisch". Ook vindt het parlement dat het bestuur niet hoeft op te stappen.

FNV Personeel zegt dat hun bezwaren niet serieus zijn genomen en gaat maandag praten over acties tegen hun eigen bond. Wat die acties inhouden, is nog niet duidelijk.

Weeffout

Roel Berghuis, voormalig bestuurder van de FNV, vindt dat de onrust terug te voeren is op een weeffout in de organisatie van de vakbond. "Er is een directie en management, werkorganisatie, een ledenparlement met 103 leden en een algemeen bestuur. En dan is er ook een interne vakbond FNV Personeel die de belangen van de medewerkers behartigt. Als er een belangrijk besluit of belangrijke keuze moet worden gemaakt, gaat iedereen zich er mee bemoeien. Het is dan elke keer onduidelijk wie er nu de baas is."

Als voorbeeld noemt Berghuis het gebrek aan slagkracht rondom de financiële huishouding van de vakbond. Om eventuele stakingen te kunnen blijven bekostigen, moet de directie een gat van bijna 23 miljoen euro zien te dichten. Er is voorgesteld om op personeel te bezuinigen en om 50 procent van de vakbondshuizen die verspreid over het land staan te sluiten.

Volgens een woordvoerder van het huidige bestuur is die reorganisatie wel degelijk in gang gezet. Ook zou er al veel zijn veranderd aan de organisatiecultuur.