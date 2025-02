OM in eerwraak-moordzaak: Ryan (18) werd levend in water gegooid

De 18-jarige Ryan van wie het lichaam in mei in de Oostvaardersplassen werd gevonden, is levend in het water gegooid en vervolgens door verdrinking om het leven gekomen. Het Openbaar Ministerie heeft dat gezegd in de rechtszaal.

Op de tape waarmee de handen en voeten van de jonge vrouw uit Joure waren vastgebonden is dna-materiaal van haar vader gevonden. Haar mond en neus waren dichtgeplakt. Onder de nagels van drie vingers zat celmateriaal van haar vader. Dit wijst er volgens het OM op dat Ryan zich heeft verzet.

Het OM gaat ervan uit dat Ryan slachtoffer is geworden van eerwraak en deelde vandaag nieuw bewijsmateriaal. Verdachten in de zaak zijn behalve de vader twee broers. Op een telefoonhoesje van Ryan dat in een schoen was gestopt zat een vingerafdruk van een van de broers.

Vooropgezet plan

Het OM denkt dat de broers Mohamed en Muhanad en vader Khaled Al N. Ryan met een vooropgezet plan hebben gedood. Ze zou zich te westers hebben gedragen. Binnen het gezin, dat uit Syrië vluchtte en in Joure terechtkwam, speelden veel problemen. Volgens Omroep Flevoland was het gezin bekend bij veel hulpverleningsinstanties en de politie.

Vader Khaled, die na de dood van Ryan waarschijnlijk naar Syrië is gevlucht, bekende kort na de vondst van zijn dochter in een mail aan kranten dat hij haar had omgebracht. De broers hebben betrokkenheid altijd ontkend.

Doodgewenst

Maar in chatgesprekken werd het slachtoffer volgens het OM door haar familie dood gewenst en werd een plan gemaakt. "Als zij aan het liegen is en ons nog meer gezichtsverlies gaat bezorgen, moet ze afgestraft worden", zei broer Muhanad twaalf dagen voor haar dood. Haar vader schreef: "Ik hoop dat ze in een kist terugkomt", en "ze heeft een kogel in haar hart nodig en gif in haar lijf."

Ook Ryans moeder leek geen probleem te hebben met haar dood. Ze schreef: "Als God het wil, zullen we haar gewikkeld zien in een lijkwade. Ryan maakt de familie te schande en verdient de dood."

De zaak wordt eind dit jaar inhoudelijk behandeld.