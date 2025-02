Heerenveen protesteert bij KNVB tegen IFAB-uitspraak over 'twaalf man-situatie'

Sc Heerenveen heeft protest aangetekend bij voetbalbond KNVB over de veelbesproken situatie bij de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-2) van afgelopen zaterdag. Vlak voordat de gelijkmaker viel, speelden de Limburgers kort met twaalf man.

Trainer Robin van Persie was daar zaterdag al behoorlijk boos over. De KNVB besloot de kwestie aan de internationale spelregelcommissie IFAB voor te leggen. Wat die oordeelde, is niet bekendgemaakt.

Heerenveen en Fortuna zijn wel op de hoogte gebracht. Trainer Robin van Persie zegt tegen Omrop Fryslân het niet eens te zijn met de uitleg.