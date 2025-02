Hogeschool geeft 'nucleair onderwijs' vanwege geplande kerncentrales

Ook EPZ, het bedrijf dat de kerncentrale in Borssele uitbaat, merkt dat de belangstelling voor de sector groeit. "De sfeer rond kernenergie is enorm veranderd", zegt directeur Carlo Wolters. "In het verleden moest je maar niet vertellen dat je in de nucleaire sector werkte. Nu krijg je op een verjaardag juist heel veel vragen."

Wolters is dan ook optimistisch over de uitdaging personeel te vinden. De centrale leidt ook nu continu nieuwe mensen op. Zo is er een interne opleiding van 18 maanden voor operators, de mensen die werken in de controlekamer. Veel van hen hebben geen nucleaire opleiding maar werkten bijvoorbeeld op grote schepen.

Bouw is grootste uitdaging

"Tot nu toe zijn wij zeker in staat geweest om mensen te vinden", zegt Wolters. Maar ook hij zegt dat je ruimt op tijd moet beginnen om bij de start van de kerncentrale genoeg mensen te hebben. "We moeten nu wel beginnen met de kennisinfrastructuur in Nederland."

De grootste uitdaging zal vooral zitten in de bouw van nieuwe kerncentrales. "De duizenden mensen die daarvoor nodig zijn hebben we hier niet", zegt atoomfysicus Turkenburg. "Die moet je voor een groot deel gaan inhuren uit het buitenland."

En daar zal Nederland veel concurrentie ondervinden, want niet alleen hier zijn plannen voor nieuwe kerncentrales.