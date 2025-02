79 landen veroordelen Amerikaanse sancties tegen Internationaal Strafhof

79 landen, waaronder Nederland, spreken zich in een verklaring gezamenlijk uit tegen de sancties die de VS oplegt aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De landen waarschuwen dat de stap van president Trump kan leiden tot straffeloosheid en beschadiging van de internationale rechtsorde.

"Sancties zouden alle zaken die momenteel door het hof worden onderzocht ernstig ondermijnen", schrijven de landen. Ze benadrukken dat ze steun blijven geven aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het strafhof.

De verklaring is onder meer ondertekend door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, en door landen als Afghanistan, Bangladesh, Congo en Sierra Leone.

Europese leiders ontstemd

Premier Schoof noemt de sancties die de VS instelt een "verontrustend signaal". Hij zegt dat het ICC een cruciale rol speelt in het tegengaan van internationale misdrijven. "Nederland hecht er veel waarde aan dat het hof onbelemmerd kan functioneren", zei Schoof na de ministerraad.

Ook de Duitse bondskanselier Scholz noemt het onjuist om het ICC sancties op te leggen. "De VS brengt een instelling in gevaar die ervoor moet zorgen dat de dictators van deze wereld niet zomaar mensen kunnen vervolgen en oorlogen kunnen beginnen", zei Scholz.

Het ICC heeft de sancties die door Trump zijn afgekondigd tegen functionarissen van het hof veroordeeld. Volgens het hof is het besluit van Trump erop gericht het onafhankelijke en onpartijdige juridische werk van de instelling te schaden.

De kans bestaat dat banken hun diensten voor het Strafhof opschorten. Dat zou dat de dagelijkse activiteiten van het Hof ernstig hinderen. Afhankelijk van hoe streng banken de sancties uitleggen, zouden alle financiële transacties van het Hof kunnen worden opgeschort.

Arrestatiebevelen

Trump stelde gisteren per decreet de sancties in vanwege de arrestatiebevelen die het hof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant voor hun rol in de Gaza-oorlog.

In november vorig jaar maakte het hof de arrestatiebevelen bekend, tot woede van de Israëlische regering en de VS. Netanyahu is op dit moment op bezoek in Washington.

125 landen in de wereld zijn aangesloten bij het hof, dat mensen wereldwijd kan vervolgen voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Nederland is bij het Strafhof aangesloten. De VS, China, Rusland en Israël niet.

Kabinet op zoek naar oplossing

Achter de schermen is het kabinet op zoek naar oplossingen die moeten voorkomen dat de ingestelde sancties tegen het ICC de rechtsinstelling plat zullen leggen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën zijn onder meer met Nederlandse banken in gesprek over de gevolgen van de sancties.

Beide ministeries bevestigen de gesprekken na vragen van Nieuwsuur. In Den Haag en bij financiële instellingen leven zorgen over de reikwijdte van de Amerikaanse sancties.