Nieuwe poging kabinet tot oprichten imamopleiding

Het kabinet wil met een brede aanpak de integratieproblemen aanpakken. Dat staat in een brief van staatssecretaris Nobel aan de Tweede Kamer. Daarbij doet het kabinet de belofte opnieuw te proberen om in Nederland een erkende Nederlandstalige imamopleiding op te richten.

Het kabinet noemt het ongewenst dat moslimgemeenschappen grotendeels afhankelijk zijn van imams uit het buitenland. "Hierdoor is er onvoldoende aansluiting bij de behoeften en leefwereld van onze Nederlandse moslims en onze Nederlandse normen en waarden", zo staat in de Kamerbrief.

Nederland heeft al geen officiële imamopleiding meer sinds 2013, toen de Hogeschool Inholland ermee stopte omdat er verlies op werd geleden. Afgelopen voorjaar strandde een laatste poging. De betrokken onderwijsinstellingen werden het over de invulling niet eens met het Contactorgaan Moslims en Overheid.

Barbaarse praktijk

Het kabinet wil ook meer doen aan de preventie van vrouwelijke genitale verminking, "een barbaarse en onaanvaardbare praktijk waartegen meisjes en vrouwen beschermd moeten worden". De pakkans van verminkers moet worden vergroot, vindt Nobel. Ook moeten meisjes en vrouwen beschermd worden tegen huwelijksdwang en andere "religieuze voorschriften" die hun "vaak meer beperkingen opleggen dan mannen en jongens".

Ook komen er nog dit jaar volgens Nobel "betere regels" voor versterkte oproepen tot gebed. Die oproepen kunnen bij sommige burgers leiden tot gevoelens van ongemak of overlast, schrijft de VVD-staatssecretaris.

Daarnaast wil het kabinet dat statushouders en Oekraïners sneller een baan krijgen en economisch zelfstandig worden. Daarbij worden werkgevers meer verantwoordelijk gehouden voor taalonderwijs. Daar staat tegenover dat discriminatie en racisme hard moeten worden bestreden, vindt het kabinet.

Buitenlandse inmenging

Nobel vraagt ook aandacht voor ongewenste buitenlandse inmenging die binnen gemeenschappen tot spanningen en soms geweld leiden. Onder anderen Eritreeërs, gevluchte Chinese minderheden en de Turks-Nederlandse gemeenschap hebben te maken met dergelijke inmenging van de autoriteiten in hun thuisland. "Mensen die hier wonen, ook als ze hun wortels ergens anders hebben, moeten zélf kunnen kiezen of en op welke manier zij contact onderhouden met hun thuisland. Hier maken we ons als kabinet dan ook hard voor."

Verder wil het kabinet wettelijk toezicht op informeel onderwijs aan kinderen zoals op weekendscholen, waardoor "signalen van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie" kunnen worden onderzocht en er tegen overtredingen kan worden opgetreden.