PSV loot Go Ahead in halve finale KNVB-beker, Heracles thuis tegen AZ

PSV speelt de halve finale van de KNVB-beker in eigen huis tegen Go Ahead Eagles. Heracles neemt het voor een ticket naar de finale in de Kuip op tegen AZ. Dat heeft de loting vrijdag uitgewezen.

PSV plaatste zich woensdag voor de halve finale met een 2-0 zege op Feyenoord. Go Ahead Eagles won met 3-1 van Noordwijk. Drie jaar geleden speelden PSV en Go Ahead ook tegen elkaar in de halve finale. Toen was PSV in Deventer met 1-2 te sterk.

Thuisduel Heracles

Voor Heracles, dat voor het eerst sinds 2012 in de halve finale van de beker speelt, wacht een thuisduel tegen nummer vier van de eredivisie AZ. De club uit Alkmaar haalde in 2022 voor het laatste de laatste vier van het bekertoernooi.

Heracles klopte dinsdag verrassend FC Utrecht met 2-0, terwijl AZ met 3-1 won van Quick Boys uit Katwijk.

De halve finales worden op 25, 26 of 27 februari gespeeld. De exacte speeldata worden later bekend gemaakt. De finale in De Kuip is op 21 april.