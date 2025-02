Kabinet versnelt uitbreiding elektriciteitsnet

De mogelijkheden voor burgers en bedrijven om bezwaar te maken tegen uitbreiding van het elektriciteitsnet worden beperkt. Dat heeft minister Hermans van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Zo geldt er binnenkort een standaard gedoogplicht als netbeheerders grondmetingen en bodemonderzoek willen doen voor uitbreiding van het stroomnet. Nu kunnen eigenaren van die grond dit nog anderhalf jaar tegenhouden door bezwaar te maken.

Verder kondigt de minister aan dat uitbreiding van het elektriciteitsnet als een "zwaarwegend maatschappelijk belang" wordt gekwalificeerd. Hierdoor worden de mogelijkheden voor burgers en bedrijven om bezwaar te maken beperkt. Ook dit kan in sommige gevallen de vergunningsprocedure met anderhalf jaar verkleinen. Achter de schermen wordt nog gewerkt aan andere maatregelen die de wachttijden voor uitbreiding van het stroomnet met enkele jaren moeten terugbrengen.

Op dit moment staan er zo'n 10.000 bedrijven op de wachtlijst voor een zware elektriciteitsaansluiting. Hierdoor moeten bedrijven die willen uitbreiden of verduurzamen vaak langer dan vijf jaar wachten. Vanwege het tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet dreigt ook de bouw van nieuwe woonwijken vertraging op te lopen.

"Zonder stroom kunnen we geen woonwijken uitbreiden en kunnen bedrijven niet groeien", aldus minister Hermans. "De jarenlange procedures die dat tegenhouden, daar moeten we vanaf. Dat kan echt sneller." Ze noemt haar voorstel "een eerste stap".

Pleidooi voor maatregelen

De afgelopen tijd hebben bedrijven, gemeenten, provincies en natuur- en milieuorganisaties gepleit voor maatregelen om de energietransitie te versnellen. Nederland dreigt onder meer door de problemen op het elektriciteitsnet achterop te raken in Europa.

Het eerste voorstel om grondmetingen en bodemonderzoek standaard te gedogen is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Alle wijzigingen moeten nog behandeld worden in de Eerste en Tweede Kamer.

Naast het versnellen van vergunningsprocedures is er ook extra geld nodig om eerder aangekondigde klimaatdoelen voor 2030 te halen. Of daar politiek draagvlak voor is binnen de huidige coalitie moet de komende maanden blijken. Dan onderhandelen de vier partijen over de financiële plannen van het kabinet, die in april in de Voorjaarsnota gepresenteerd moeten worden.