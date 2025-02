Skeletonster Bos wint EK-brons bij wereldbekerwedstrijd in Lillehammer

Skeletonster Kimberley Bos heeft in Lillehammer een bronzen EK-medaille gewonnen. De 31-jarige Edese werd vierde in de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, waar tevens de Europese titel op het spel stond.

Bos werd in 2022 in Sankt Moritz Europees kampioen. De laatste twee jaar ging die eer naar de Duitse Tina Hermann (2023) en de Belgische Kim Meylemans ( 2024). Bos haalde de laatste twee jaar het podium niet.

Dit jaar was het Europees goud in Lillehammer voor Janine Flock (35). De Oostenrijkse boekte haar derde wereldbekerzege op rij en werd na 2014, 2016 en 2019 voor de vierde keer Europees kampioene. Daarnaast legde Flock ook nog eens voor de derde keer beslag op de wereldbeker.

Bos had in de eerste run de vierde tijd laten noteren. Na de tweede run mocht ze even hopen op meer, maar de top drie uit de eerste run maakte geen fout. Bos ging in de wereldbekerstand nog wel voorbij de Duitse Hannah Neise en werd tweede. Dit jaar won Bos, die veel aan het testen is met haar materiaal, één wereldbekerwedstrijd; in het Letse Sigulda.