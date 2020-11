Zeven miljoen verlies voor voetbalbond KNVB door coronavirus

De KNVB verwacht dat het coronavirus ook impact gaat hebben op het huidige boekjaar en naar verwachting eveneens op het volgende seizoen. Het profvoetbal is na de zomer weer begonnen; aanvankelijk met een beperkt aantal toeschouwers in de stadions, maar sinds enkele weken spelen de clubs en ook de nationale ploegen in lege stadions.

In tegenstelling tot heel wat andere competities in Europa konden de eredivisie en eerste divisie niet meer worden uitgespeeld. De bond liep ook inkomsten mis omdat heel wat interlands werden geannuleerd.

De voetbalbond KNVB heeft als gevolg van de coronacrisis over het afgelopen seizoen een verlies van zeven miljoen geleden. De voetbalbond liep zo'n 12,5 miljoen euro aan inkomsten mis. Vorig jaar realiseerde de KNVB een winst van 4,3 miljoen euro over het seizoen 2018-2019.

Het aantal voetballende vrouwen in Nederland is afgelopen seizoen opnieuw toegenomen, maar desondanks slonk het totale ledenaantal van de KNVB. De voetbalbond had op 30 juni precies 1.179.933 leden, waarmee de KNVB nog altijd met afstand de grootste Nederlandse sportbond is. Een jaar geleden stond het ledenaantal op bijna 1,2 miljoen (1.196.925). Nederland telt 2904 voetbalverenigingen.