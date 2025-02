Weer auto op parcours Ster van Bessèges: acht ploegen stappen af

Enkele afgevaardigden van de rennersvakbond knoopten het gesprek aan met de koersorganisatie, waarna er werd besloten om de etappe in te korten. Voor onder meer de ploegen Soudal-Quick Step, Decathlon-AG2R, Red Bull-Bora-Hansgrohe, F-EasyPost, Lidl-Trek, Uno-X, Ineos Grenadiers en Unibet Tietema Rockets was dit niet genoeg: de renners stapten de bus in en vertrokken vroegtijdig.

'Onaanvaardbaar'

"We vinden dit onaanvaardbaar", laat Soudal-Quick Step op X weten. "We hebben besloten niet verder te rijden, omdat we prioriteit geven aan de veiligheid van onze renners en staf."

Het is nog niet duidelijk wat de impact is op de rest van de rittenkoers, die tot en met zondag duurt.