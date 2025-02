Twee doden bij crash klein vliegtuig op drukke weg in Sao Paulo

In de Braziliaanse stad Sao Paulo zijn twee mensen om het leven gekomen doordat een klein vliegtuig neerstortte op een drukke weg en een bus raakte. Zes mensen raakten gewond.

Het vliegtuig was in de ochtend vertrokken vanaf een nabijgelegen vliegveld in Sao Paulo en was op weg naar de zuidelijke stad Porto Alegre. Het toestel stortte neer op een weg in de wijk Barra Funda, ten noordwesten van het centrum van Sao Paulo. Het kwam terecht vlak bij een kruispunt, waar op dat moment een rij auto's stond te wachten.

Twee lichamen werden gevonden in de romp van het King Air F90-toestel. Het gaat om de piloot en copiloot van het vliegtuig.

Een inzittende van de bus raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Andere passagiers konden het toestel veilig verlaten. Een motorrijder werd geraakt door een brokstuk en is ook naar het ziekenhuis gebracht. Vier anderen hadden lichte verwondingen.