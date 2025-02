Kabinet overlegt met banken over oplossing gevolgen Amerikaanse sancties

Zo eisen ze dat de Europese Unie via het zogeheten 'blokkeringsstatuut' juridische bescherming biedt tegen de Amerikaanse sancties. Dat statuut bepaalt dat Europese bedrijven niet hoeven te voldoen aan de Amerikaanse sancties, en dat zij eventuele schade zouden kunnen verhalen.

De Europese Unie activeerde het blokkeringsstatuut eerder in 2018. Toen trokken de Verenigde Staten zich terug uit een atoomdeal met Iran en legde het land sancties op, terwijl de Europese Unie zich wel aan de afspraken met Iran bleef houden.

Blokkeringsstatuut

Daarnaast zijn er gesprekken over het vergoeden van eventuele verliezen van banken door de Nederlandse staat. Verleizen die ze in de Verenigde Staten lijden als gevolg van het niet voldoen aan de sancties. Om hoeveel geld dat precies gaat, is niet duidelijk.

Minister David van Weel van Justitie liet gisteren na afloop van de ministerraad weten dat "Nederland te klein is" voor dergelijke garanties. "Daar moeten we het op Europees niveau over hebben", aldus Van Weel.

Eerder riep de Tweede Kamer minister van Buitelandse Zaken Caspar Veldkamp al via een motie op in Europa te pleiten voor het activeren van het blokkeringsstatuut. Een woordvoerder geeft aan dat het kabinet daar uitvoering aan heeft gegeven tijdens de meest recente Raad Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het externe optreden van de Europese Unie.

'Sterke reputatie'

Opvallend is dat coalitiepartijen PVV en BBB tegen de motie stemden, terwijl VVD en NSC juist voor waren. Minister Veldkamp (NSC) liet eerder duidelijk blijken dat Nederland als gastland specifieke verplichtingen heeft om het functioneren van het Strafhof te faciliteren. In het regeerprogramma is dat ook opgenomen: "Nederland heeft een sterke reputatie en verantwoordelijkheid als gastland van de belangrijke internationaalrechtelijke instituten die in Den Haag gevestigd zijn."

PVV-leider Geert Wilders liet vandaag via X juist weten: "Kan dat Internationale Strafhof niet naar België of zo worden verplaatst? Nooit begrepen wat we er aan hebben dat die club hier gezeteld is."