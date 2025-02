Na Medvedev schakelt Bellucci ook Tsitsipas uit; treft De Minaur in halve finales

De 23-jarige Italiaan plaatste zich als qualifier voor het toernooi in Ahoy en is de grote verrassing in Rotterdam. In de eerste ronde versloeg Bellucci het Nederlandse talent Mees Röttgering. Daarna verraste Bellucci wereldtopper Daniil Medvedev, en vrijdagmiddag dus ook Tsitsipas.

De Minaur door

Bellucci treft de Australische nummer acht van de wereld De Minaur, die zelf weinig moeite had met de lager gerankte Altmaier. In de eerste game kreeg de Duitser al een breakkans, maar De Minaur schrok op tijd wakker en had de eerste set in ruim een half uur binnen.