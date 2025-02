'Tien meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij politieproject'

Zeker tien vrouwelijke agenten hebben melding gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een politieproject voor overbelaste medewerkers, schrijft het AD. De vrouwen zouden zich onder meer hebben gemeld bij politiebonden. Over de aard van het misbruik geeft de krant geen details.

De misstanden zouden zich hebben afgespeeld bij de Blauwe Haven, een politieproject voor agenten die door hun werk bijvoorbeeld kampen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of een burn-out.

De Nederlandse Politiebond (NPB) wil niets kwijt zolang het onderzoek loopt. Politievakbond ACP "herkent" dat er meldingen zijn binnengekomen, maar laat zich niet uit over individuele gevallen.

"Het zijn gevoelige zaken en dat moet zuiver onderzocht worden", zegt waarnemend voorzitter Ramon Meijerink. "Het is al erg genoeg."

Terughoudend

De politie zegt desgevraagd niet te weten hoeveel vrouwen zich hebben gemeld. "We ontvangen signalen dat mensen informatie hebben over de Blauwe Haven, maar dat ze om allerlei redenen terughoudend zijn om die informatie met ons te delen", zegt een woordvoerder van de politie.

Het AD schrijft dat de meeste vrouwen "uit angst en wantrouwen" geen verklaring durven af te leggen. Zo zou mogelijk informatie uit het interne onderzoek naar de meldingen zijn gelekt naar de twee politiemedewerkers die centraal staan in de zaak. De twee werden met buitengewoon verlof gestuurd, en in oktober is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen een van hen.

Comfortabel

De politie bekijkt nu welke stappen gezet moeten worden zodat de betrokken vrouwen zich "comfortabel genoeg" voelen om te praten. Een woordvoerder benadrukt wel dat een verklaring "herleidbaar moet zijn, want anders kan iedereen wat roepen".

Na signalen over ongewenst gedrag begon de politie in september vorig jaar een onderzoek naar misstanden bij de Blauwe Haven.

De Blauwe Haven in Rotterdam bestaat uit meerdere projecten voor het herstel van mentaal overbelaste agenten. Zo is er een project waarbij politiemedewerkers samen kunnen sloeproeien.