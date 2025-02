Nicolaasbasiliek Amsterdam wordt kathedraal, hoofdstad krijgt bisschopszetel

De Nicolaasbasiliek in Amsterdam wordt een kathedraal. Het is een cadeau van paus Franciscus voor het 750-jarig bestaan van de stad, dat dit jaar wordt gevierd. Amsterdam wordt daarmee een bisschopszetel, al blijft de Sint-Bavokathedraal in Haarlem de hoofdkerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De Sint Nicolaaskerk, die is vernoemd naar de beschermheilige van de hoofdstad, is in 2012 omgedoopt tot basiliek. Het gebouw springt in het oog voor mensen die in Amsterdam aankomen via station Amsterdam Centraal: daar ligt het recht tegenover.

Bisschop Jan Hendriks zal de bisschopszetel in gebruik nemen op 8 maart en vanaf dat moment is de kerk 'co-kathedraal'. Het bisdom spreekt "de bekroning van de eeuwenlange katholieke aanwezigheid in de Nederlandse hoofdstad".

Mirakel van Amsterdam

De geschiedenis van de katholieke kerk in Amsterdam gaat terug tot het ontstaan van de stad in de 13e eeuw. Toen schonk de kerk de grond waar de eerste huizen van de stad werden gebouwd bij wat nu de Dam is. In 1300 kreeg Amsterdam stadsrechten van de toenmalige bisschop.

In 1345 deed zich in Amsterdam een mirakel voor, toen een stervende man in de Kalverstraat een hostie zou hebben uitgebraakt in een haardvuur. De hostie zou intact zijn gebleven. Door het Mirakel van Amsterdam is de stad een bedevaartsoord en is er nog elk jaar een sobere processie om de gebeurtenis te herdenken, de Stille Omgang.

Barmhartigheidsheilige

Op 5 december 2021 is een heilig stukje bot uit - volgens de overlevering - het geraamte van bisschop Nicolaas van Myra bijgezet in de Nicolaasbasiliek. Het was geschonken door de Sint Adelbertabdij van Egmond, waar meer gebeente ligt dat mogelijk afkomstig is van de heilige. In Amsterdam waren nog geen relikwieën van Sint-Nicolaas, terwijl hij de patroonheilige is van de stad. De kerk deed daarom een verzoek aan de abdij in Egmond en dat werd ingewilligd.

"Het is voor ons een manier om zijn historie weer aan te bieden aan de Amsterdammer. Nicolaas is een barmhartigheidsheilige. Hij gaf om het geven, niet om er iets voor terug te krijgen. Dat vind ik mooi en inspirerend", zei diaken Rob Polet bij die gelegenheid.