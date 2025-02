Toezichthouder uit kritiek op Roemeens museum en ministerie na kunstroof

Het Nationaal Historisch Museum in Boekarest en het Roemeense ministerie van Cultuur hebben zich niet gehouden aan de wet bij het transporteren van de Dacische topstukken naar het Drents Museum in Assen. De topstukken hadden beter moeten worden beveiligd, de procedures voor het uitlenen van de stukken verliepen onzorgvuldig en de stukken zijn niet op tijd getaxeerd.

Dat stelt het toezichtsorgaan van de Roemeense premier op basis van eigen onderzoek. De onderzoeksresultaten worden overhandigd aan het Roemeense Openbaar Ministerie.

"De bevindingen hebben enerzijds de tekortkomingen in de wetgeving op het gebied van cultureel erfgoed aan het licht gebracht. Anderzijds zijn afwijkingen aangetoond in de naleving van het wettelijke kader voor de uitvoer van geclassificeerde roerende cultuurgoederen", citeren Roemeense media uit het rapport.

In de nacht van 24 op 25 januari werden een gouden helm van bijna zuiver goud en drie armbanden gestolen uit het Drents Museum. De daders gebruikten een explosief om de buitendeur open te breken.

Het museum had de topstukken in bruikleen gekregen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest. De stukken zijn nog altijd niet terecht en er wordt gevreesd dat het goud is omgesmolten.

Niet goed beveiligd

De procedures voor het uitlenen van de kunstschatten aan het Drents Museum zouden snel zijn verlopen, stelt het Roemeense rapport. In het document worden overigens vooral kritische kanttekeningen geplaatst bij het ontbreken van bewaking bij het Drents Museum. Er wordt onder meer opgemerkt dat bij tentoonstellingen van dezelfde kunst in Madrid en Rome permanente fysieke beveiliging aanwezig was. De expositie in Assen werd bewaakt vanuit een controlecentrum.

Directeur van het Drents Museum Harry Tupan zei eerder dat het Drents Museum goed beveiligd was, maar dat je je op dergelijk geweld moeilijk kunt voorbereiden. "Tegen een bom is niets opgewassen", zei hij. Volgens Tupan heeft het Drents Museum aan alle contractuele verplichtingen voldaan.

In het Roemeense rapport staat verder dat sommige stukken uit de collectie, waaronder de gestolen stukken, niet elke tien jaar opnieuw zijn getaxeerd, terwijl de wet dat wel voorschrijft. In het contract dat het Roemeense museum sloot met het Drents Museum wordt de waarde van de stukken daarom mogelijk te laag geschat.

'Dure grap'

Gisteren meldde RTV Drenthe dat de Nederlandse regering opdraait voor de schade als de stukken niet worden teruggevonden. De stukken die zijn gestolen, zijn verzekerd voor 5,8 miljoen euro. Minister van Cultuur Bruins bevestigt dat bedrag niet, maar spreekt van een "dure grap" voor de Nederlandse staat. Het Drents Museum betaalt overigens alleen het eigen risico. De hoogte van dat bedrag is niet bekend.

Er zijn drie verdachten aangehouden in verband met de kunstroof, twee mannen en een vrouw uit Heerhugowaard. Over hun mogelijke rol bij de roof is niets bekendgemaakt.