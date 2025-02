Geen schikking met massazaaddonor over YouTubekanaal

Donorouders en massazaaddonor Jonathan Meijer hebben geen schikking kunnen treffen over zijn YouTubekanaal. Dat bevestigen de advocaten van beide partijen aan Omroep West. De ouders van kinderen die met zijn zaad zijn verwekt willen dat Meijer stopt met het maken van filmpjes. De rechter moet zich nu buigen over de openbare video's.

Meijer doneerde aan wensouders over de hele wereld en verwekte vele honderden kinderen. De zaak kreeg internationaal aandacht en leidde tot de Netflix-documentaire The Man with 1000 Kids.

Meijer maakt op YouTube video's over zijn dagelijks leven, van reizen tot adviezen over voeding, financiën en spiritualiteit. Soms richt hij zich expliciet tot zijn nakomelingen. De donorouders zeggen dat de video's een grote impact hebben op de kinderen die nieuwsgierig zijn naar hun afkomst.

De ouders eisten daarom via een kort geding een volledig verbod op het YouTube-kanaal. De Stichting Donorkind heeft zich achter die eis geschaard. De rechter hoopte dat de zaak kon worden afgedaan met afspraken tussen de ouders en de donor over wat hij wel en niet zou zeggen in zijn video's.

Vrijheid van meningsuiting

De advocaat van Meijer zegt dat wat de donorouders eisen "een te grote inperking van de vrijheid van meningsuiting" is. Dat zei hij ook al tijdens de zitting in de rechtbank van Den Haag.

Ties van der Meer van de Stichting Donorkind vindt het ontzettend jammer dat de rechter nu uitspraak moet doen. Een donor heeft volgens Van der Meer de morele plicht om rekening te houden met het welzijn van het kind. "Daarbij moet hij afstemmen met de ouders. Het is ontzettend jammer voor de kinderen dat deze donor, hun biologische vader, dat niet kan of wil met hun ouders."

Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend.