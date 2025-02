Alpineskiër Odermatt onderstreept excellente vorm met wereldtitel op Super G

De andere kanshebber Vincent Kriechmayr, wereldkampioen op de Super G in 2021, was na zijn val drie weken geleden in Wengen nog niet in topvorm en gaf ruim een seconde toe. Hij eindigde daardoor buiten het podium.

Een andere Oostenrijkse concurrent, Raphael Haaser, strandde op precies een seconde van Odermatt en pakte zo het zilver.

Één keer was het nog sidderen voor Odermatt, de dominantste skiër van de laatste drie seizoenen, toen Fredrik Møller naar beneden kwam. De Noor startte snel, lag halverwege op de derde plaats, maar gaf op de laatste honderden meters meer tijd toe en eindigde naast het podium.

'Perfecte run'

Odermatt pakte zo na twee wereldtitels in 2023 (op de reuzenslalom en de afdaling) in Courchevel opnieuw WK-goud, dit keer op de vaak gevaarlijke Super G. "Dit betekent veel. Deze wilde ik het liefst."

"Het was een perfecte afdaling, het kon niet beter. Mijn ski's deden precies wat ik wilde. Ik hield het vertrouwen om aan te vallen, de limiet op te zoeken, maar ook om niet over de limiet te gaan."

De wereldkampioenschappen skiën zijn nog niet voorbij. Morgen staat de afdaling voor de vrouwen op het programma in Saalbach, zondag zijn de mannen aan de beurt.