Minister Agema en zorgorganisaties praten weer over aanvullend zorgakkoord

Zorgorganisaties zitten weer om tafel met minister Agema om te kijken hoe een extra bezuiniging in de zorg kan worden opgevangen. De zorgorganisaties hadden deze week al gezegd dat ze daar onder bepaalde voorwaarden voor openstonden. Nu zijn de gesprekken hervat, meldde Agema voorafgaand aan de ministerraad.

"Alle partijen zitten weer aan tafel. We praten verder met elkaar. Ik hoop dat wij een mooi aanvullend zorg- en welzijnsakkoord kunnen sluiten."

De coalitiepartijen hebben eind vorig jaar met CDA, CU, SGP en JA21 afgesproken om 165 miljoen euro extra te bezuinigen op de zorg. Met dat geld moest een deel van de bezuinigingen op het onderwijs worden teruggedraaid. Het zou ten koste gaan van bijvoorbeeld de bij- en nascholing van verpleegkundigen. Zowel de zorgorganisaties als Agema waren niet blij met de onverwachte bezuiniging.

Meevallers

De gesprekken zijn hervat omdat Agema heeft beloofd dat zij het financiële probleem zal oplossen. Alle partijen zijn bezorgd over het grote tekort aan werknemers in de zorg. Agema zegt dat zij meevallers heeft die ze in haar eigen begroting kan inzetten, maar ze wil er niet op vooruitlopen hoe ze dat geld gaat besteden.

"Dat zal pas kunnen rond de Voorjaarsnota. Ik kan niet nu een beslissing nemen en later weer allemaal plussen en minnen zien en weer iets anders moeten doen, dat lijkt me ook niet goed." In de Voorjaarsnota stelt het kabinet de begroting voor het lopende jaar bij.

Agema benadrukte dat haar er veel aan gelegen is om het arbeidstekort in de zorg aan te pakken. "Dat is waarom ik ook minister wilde worden. Het is heel belangrijk voor mij."

Aan de onderhandelingen doen onder meer de verpleegkundigen, de medisch specialisten en de ziekenhuizen mee. Het overleg moet leiden tot aanvullende afspraken bovenop het zogenoemde Integraal Zorgakkoord, dat ruim twee jaar geleden is ondertekend. Dat heeft tot doel om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.