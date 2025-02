Rwanda opgeroepen steun aan M23-rebellen te staken: 'Het geweld kan verder escaleren'

Rwanda moet onmiddellijk ophouden de M23-rebellen in de Democratische Republiek Congo te steunen. Dat vindt de VN-commissaris voor mensenrechten Volker Türk. Op een speciale sessie van de VN-mensenrechtenraad in Genève over het geweld in het Afrikaanse land kreeg hij bijval van veel landen, waaronder Nederland.

"Als er niks gebeurt, kan het ergste nog komen", waarschuwde Türk over de bloedige opmars van de rebellen in de oostelijke provincies Noord- en Zuid-Kivu. "Niet alleen voor de mensen in Congo zelf, maar ook in buurlanden."

Sinds begin dit jaar hebben de rebellen veel terrein gewonnen. Eind vorige maand namen ze de miljoenenstad Goma in en de afgelopen week schonden ze een eigen staakt-het-vuur om op te rukken richting het zuiden. Volgens de VN krijgen ze daarbij actieve steun van het Rwandese leger.