PSV-trainer Peter Bosz heeft Jesper Uneken van Jong PSV overgeheveld naar de eerste selectie. Dit om het gat op te vullen van de langdurig geblesseerde Ricardo Pepi. PSV probeerde in de transferperiode een nieuwe spits te halen, maar dat lukte niet.

De 20-jarige Uneken heeft dit jaar bij Jong PSV acht doelpunten gemaakt in 22 wedstrijden. In het eerste van PSV heeft hij één treffer gemaakt, dat was vorig seizoen in de 5-1 thuisoverwinning op AZ.

(later meer)