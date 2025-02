Fikse ruzie tussen PVV-leider Wilders en PVV-staatssecretaris Coenradie

PVV-leider Wilders en staatssecretaris Coenradie van Justitie en Veiligheid, ook PVV, hebben een hoogoplopende ruzie gehad op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarbij ging het ook over het opstappen van de staatssecretaris.

Bronnen bevestigen berichtgeving van het AD hierover. Coenradie was bezig met een plan om gevangenen twee weken eerder naar huis te sturen vanwege het grote cellen- en cipierstekort. Wilders had op het uitgelekte plan al meteen op X gereageerd met "No way. Hiermee gaat de PVV-fractie nooit akkoord."

Daarmee plaatste hij Coenradie in een lastige positie. Zij had vandaag het cellentekort en het vervroegd vrijlaten van de gevangenen in de ministerraad willen bespreken. Op het laatste moment heeft zij dat van de agenda gehaald, bevestigde vanmorgen haar collega-minister Van Weel (VVD).

Leefbaar Rotterdam

Coenradie behoort niet tot de vertrouwelingen van Wilders. De Rotterdamse zat namens Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad van de stad, eerst als raadslid en later als fractievoorzitter. Zij trad op 2 juli 2024 toe tot het kabinet onder de vlag van de PVV, de partij waarvan Wilders het enige lid is.