Hogescholen versoepelen bindend studieadvies: 'Minder streng bij valse start'

Steeds meer hogescholen stoppen of versoepelen het zogenoemde bindend studieadvies, het bsa, meldt dagblad Trouw. Dat studieadvies houdt in dat eerstejaarsstudenten een bepaald aantal studiepunten moeten halen om door te mogen naar het tweede jaar.

Trouw meldt dat de hogescholen van Avans, Fontys, Zuyd Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool besloten hebben om het bsa flink te versoepelen of helemaal af te schaffen. Dat betekent een verandering voor 150.000 studenten.

Voormalig onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wilde ook het bsa aanpakken, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Ook het huidige kabinet gaat niets veranderen, blijkt uit het regeerakkoord.

Veel hogescholen, die zelf mogen bepalen of en hoe ze een bsa instellen, kiezen nu dus zelf voor versoepeling. "We stellen nog steeds de eis van 45 punten, maar we sturen een student niet weg als dat niet meteen gehaald wordt", zegt Avans-bestuurder Jan Bogers in het NOS Radio 1 Journaal. "Dan laten we vakken uit het eerste jaar overdoen, zodat de student met een goed niveau aan het tweede jaar kan beginnen."

Grote overgang

Avans Hogeschool in Breda heeft ongeveer 30.000 studenten. "Als iemand van school moet omdat er niet genoeg studiepunten zijn gehaald, dan heeft dat grote gevolgen," zegt Bogers. "Studenten kiezen bewust voor een bepaalde opleiding, vaak ook in de buurt van waar ze wonen. Als ze de punten in het eerste jaar niet meteen halen en ze wegmoeten, dan betekent het dat ze naar een andere stad of naar een andere instelling moeten."

Volgens Bogers is de overgang van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs voor veel studenten ook groot. "Het komt nog wel eens voor dat ze in de eerste maanden een valse start maken. Daar willen we niet meer de consequenties aan verbinden zoals voorheen."

Meer begeleiding

Voor sommige studenten komt de studie in het begin een "beetje op de tweede plaats", zegt Bogers. Wennen aan de nieuwe omgeving en nieuwe vrienden maken staat dan voorop. "Als je de eerste zes of zeven weken laat lopen, dan mis je al 15 studiepunten en dan is het al bijna onmogelijk om het nog te halen."

Dat betekent dus dat studenten die komend studiejaar bij Avans beginnen en niet alle benodigde punten halen, een deel van het eerste jaar moeten overdoen. Maar dat is niet het enige. "Als wij vaststellen dat een student een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt, dan zullen we die student begeleiden en laten switchen naar een andere opleiding binnen Avans."