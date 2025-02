Ramos (38) vervolgt carrière in Mexico, hij voetbalde in mei voor het laatst

Sergio Ramos vervolgt zijn carrière in Mexico. De 38-jarige verdediger heeft een contract voor een jaar getekend bij CF Monterrey in Mexico. Ramos zat al sinds de zomer zonder club.

De verdediger, die in maart 39 wordt, speelde sinds mei geen enkele wedstrijd meer. Toen kwam hij nog uit voor Sevilla, maar daar vertrok hij in de zomer.

"We wilden hem al sinds de zomer, maar kwamen niet tot een overeenkomst", zegt de president van Monterrey, Jose Antonio Noriega. "Het team heeft hem nodig. Zijn kwaliteit, zijn enorme ervaring en persoonlijkheid is een toevoeging. Hij is een echte leider."

Prachtige carrière

Ramos kan teren op een prachtige carrière. De recordinternational van Spanje (180 interlands) werd twee keer Europees kampioen en één keer wereldkampioen. Daarnaast wist hij tussen 2005 en 2021 vijf keer landskampioen te worden met Real Madrid en met die club ook vier keer de Champions League te winnen.

Monterrey is een van de rijkste clubs in Mexico. Het team gaat ook meedoen aan de WK voor clubs, aankomende zomer.