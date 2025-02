Institutionele beleggers claimen honderden miljoenen van Philips

Dat er ruim 800 miljoen euro wordt geclaimd is "het werk van economen", zegt hij. "Die kunnen vrij goed uitrekenen wat de aandelenkoers zou zijn geweest als Philips steeds eerlijk was geweest. Dan ga je terug in de tijd en dan pak je het plaatje van de beurskoers erbij. Dat grafiekje dat iedereen wel kent, daar trek je dan een lijn boven of onder met wat de koers zou zijn geweest als de informatie door de markt was verwerkt. Het verschil daartussen is dan je schade."

Peters verwijt het bedrijf vooral zwijgzaamheid. "Bedrijven hebben wel vaker slecht nieuws, dat kan gebeuren. En als ze dat op tijd zeggen dan leidt dat niet tot claims, maar als ze dat onder de pet houden wel. Want dan hebben de aandeelhouders dat niet kunnen betrekken bij hun beslissingen."

Om die reden vindt hij niet dat dit de gewone risico's zijn die nu eenmaal horen bij beleggen in aandelen. "Het risico wat je neemt is hoe goed het met het bedrijf gaat, maar dan moet dat bedrijf je wel eerlijk vertellen hoe het gaat."

Deze claim van institutionele beleggers staat los van een zaak die in 2022 in gang is gezet door de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die opkomt voor de belangen van particuliere aandeelhouders. In die zaak wordt de schade op 16 miljard euro geraamd. Peters stelt dat zijn cliënten hun "eigen gedachten hebben over hoe je de beste schadevergoeding kunt krijgen", al sluit hij niet uit dat de partijen later samen zullen optrekken.