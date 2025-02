Meer passagiers op Nederlandse luchthavens, maar niet overal groei

Vorig jaar reisden ruim 76 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar de vijf luchthavens in Nederland. Dat is meer dan in 2023, maar nog altijd minder dan voor het uitbreken van de coronapandemie.

Niet alle vliegvelden zien een toename van het aantal vluchten of passagiers. Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde kampen bijvoorbeeld nog altijd met tegenvallende cijfers.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er vorig jaar in totaal 537.000 commerciële vluchten, ruim 6 procent meer dan een jaar eerder. Het vrachtvervoer door de lucht nam met bijna 8 procent toe tot ruim 1,5 miljoen ton. Dat komt vooral door groei op Schiphol. De andere Nederlandse luchthavens zagen een geringe groei of een daling.

Maastricht Aachen Airport

Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft vorig jaar minder luchtvrachtverkeer verwerkt dan de jaren ervoor. Ook het aantal passagiers bleef achter. De luchthaven bij Maastricht was in 2023 enkele maanden dicht vanwege groot onderhoud van de start- en landingsbaan, maar in 2024 werden net zoveel passagiers vervoerd als in 2023, schrijft L1 Nieuws.

De directeur van MAA, Joost Meijs, geeft later deze maand uitleg aan de Provinciale Statenleden, schrijft de omroep. De provincie Limburg geeft jaarlijks miljoenen euro's subsidie om het vliegveld overeind te houden.

Vooral binnen Europa

Via Eindhoven Airport werden bijna 18.000 reizigers minder vervoerd dan in 2023, maar met 6,9 miljoen passagiers blijft Eindhoven de tweede luchthaven van Nederland. Van en naar Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde waren er 1 procent minder vluchten.

In 2023 waren er nog 108.000 passagiers op het vliegveld in Drenthe, vlak bij de stad Groningen, in 2024 waren dat er 103.740, een daling van 4,4 procent, aldus RTV Noord.

Volgens het CBS maakte driekwart van alle passagiers het afgelopen jaar een reis binnen Europa. Spanje was verreweg de populairste bestemming.