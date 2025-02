Minister Faber over asielwetten: 'Hooguit punten en komma's aanpassen'

Minister Faber is niet van plan om de asielwetten aan te passen naar aanleiding van het advies van de Raad van State. "Misschien een punt en een komma, maar dat is het", zegt de PVV-minister van Asiel en Migratie.

Faber heeft de adviezen van het hoogste adviesorgaan naar eigen zeggen nog niet gelezen, maar doet dat dit weekend. De kans is volgens haar klein dat ze die opvolgt. "Ik ben ervan overtuigd dat mijn juristen een goed voorstel hebben neergelegd. Het advies is niet bindend, ik kan ermee doen wat ik wil."

Het langverwachte advies van de Raad van State over de strengere asielwetten van het kabinet wordt maandag openbaar. Verschillende bronnen melden dat het adviesorgaan kritisch is op de voorstellen, vooral als het gaat om de uitvoerbaarheid.

Spanning loopt op

Als de adviezen heel kritisch zijn, zou dat voor grote spanning in het kabinet kunnen zorgen. Waarnemend NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven zei eerder bij een negatief oordeel van de Raad van State niet in te stemmen met de asielwetten.

De PVV wil juist dat de wetten zo snel mogelijk door het parlement komen. Partijleider Geert Wilders zei gisterenavond dat de wetten "snel en ongewijzigd" moeten worden ingevoerd.

Wilders moest eerder afzien van strengere asielregels via noodrecht, vanwege grote bezwaren van NSC. Vervolgens is binnen de coalitie afgesproken om de huidige asielwetten met spoed te behandelen.

"Ik heb haast, we hebben al veel tijd verloren", zegt Faber daarover. "Men wilde spoedwetten hebben. Dus die krijgen ze. Ik ga er dus spoed op zetten."

'Uitvoerbaar en zorgvuldig'

Minister van Hijum (NSC) sluit nog niet uit dat er aanpassingen moeten komen naar aanleiding van het advies. Volgens hem moeten de wetten uitvoerbaar en zorgvuldig zijn om ze door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen.

"Wetten aannemen is één ding, maar wetten moeten in de praktijk ook doen waarvoor ze zijn bedoeld", zei hij bij aanvang van de ministerraad. "Dat is in dit geval de instroom beperken. Daarover zijn alle partijen in het kabinet het eens."