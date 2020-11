Familie Nicky Verstappen opgelucht • Advocaat Jos B. gaat in hoger beroep

Is Jos B. schuldig of niet? Ruim 22 jaar na de verdwijning van Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in Limburg doet de rechtbank in Maastricht vandaag uitspraak. Verdachte Jos B. hoort dan of hij in de cel moet blijven, en zo ja hoe lang. Lees hier meer over de zaak.

De zitting in Maastricht begint om 13.30 uur. Eerst worden een paar kleine openstaande zaken van de inhoudelijke behandeling afgehandeld. Tussen 13.45 en 14.00 uur begint de rechter aan de uitspraak. In dit liveblog volgen we die op de voet.