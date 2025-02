Grote brand in loods naast tankstation in Weert

In een loods naast een tankstation in Weert, in Limburg, is een grote brand uitgebroken. In de loods zouden olievaten staan opgeslagen.

De brand brak vanochtend rond 09.00 uur uit. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar het naastgelegen tankstation. Dat blijft uit voorzorg gesloten. Er zijn geen gewonden.

De omgeving van de loods is afgezet. "Blijf uit de rook en geef hulpdiensten de ruimte", zegt de brandweer. Die krijgt hulp van de Belgische brandweer. De loods en het tankstation liggen pal op de grens met België.