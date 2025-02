Burgemeester Almere: geen geheim veldonderzoek gedaan in moskeeën

Almere heeft geen geheim veldonderzoek gedaan bij moskeeën in de stad. Dat heeft burgemeester Hein van der Loo gisteravond gezegd tijdens een plenaire vergadering. Almere deed vanaf 2016 onderzoek naar moskeeën in de stad vanwege zorgen over mogelijke radicalisering van salafistische moslims.

In 2021 gaf de gemeente groen licht voor onderzoek in moskeeën zonder medeweten van betrokkenen. Voor het onderzoek zouden 'infiltranten' worden ingezet. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, zegt de burgemeester tegen Omroep Flevoland. "Mijn voorganger heeft de pauzeknop ingedrukt. Er heeft dus geen heimelijk onderzoek plaatsgevonden", aldus Van der Loo.

Rapport

Deze week kwam de Ombudsman Metropool Amsterdam met een rapport over het onderzoek van de gemeente Almere. De ombudsman concludeert dat de gemeente "ernstig nalatig" is geweest tegenover de moslimgemeenschap. Volgens de ombudsman heeft de gemeente inbreuk gepleegd op grondrechten, zoals het recht op privacy en godsdienstvrijheid.

De burgemeester is in gesprek gegaan met moskeebesturen en heeft meermaals excuses gemaakt aan de moslimgemeenschap. Het spijt de burgemeester dat het onderzoek een vertrouwensbreuk tussen de gemeente en de moslimgemeenschap in de stad heeft veroorzaakt, zegt hij.