Internationaal Strafhof veroordeelt sancties van VS tegen medewerkers

Het Internationaal Strafhof veroordeelt het besluit van de Amerikaanse president Trump waarmee hij sancties instelt tegen functionarissen van het hof. Volgens het hof is het besluit erop gericht zijn "onafhankelijke en onpartijdige juridische werk te schaden".

Trump stelde per decreet sancties in tegen medewerkers van het Internationaal Strafhof (ICC) vanwege de arrestatiebevelen die het hof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant voor hun rol in de Gaza-oorlog. De sancties bestaan uit financiële straffen en visarestricties voor ICC-personeel.

In een reactie zegt het ICC dat het vastberaden achter zijn personeel staat. Ook belooft het hof hulp te blijven bieden aan miljoenen onschuldige slachtoffers van wreedheden over de hele wereld. "We roepen onze 125 lidstaten, het maatschappelijk middenveld en alle landen ter wereld op om samen op te komen voor gerechtigheid en fundamentele mensenrechten."

Tegen straffeloosheid

Het Internationaal Strafhof vervolgt personen die worden verdacht van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Het hof werd in 2002 opgericht en zetelt in Den Haag. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken liet weten dat Nederland het decreet van de VS tegen het ICC betreurt. "Het werk van het hof is essentieel in de strijd tegen straffeloosheid."