Hockeyers herstellen met Pro League-winst op Spanje van nederlaag tegen Australië

Nederland begon sterk aan het duel met Spanje. Al snel volgde de eerste twee strafcorners. Bij de tweede keer was het meteen raak. Pepijn van der Heijden sleepte de bal keihard binnen. Het was de eerste interlandgoal voor de vijfvoudig international.

Oranje, dat afgelopen zomer nog goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs, bleef de betere partij en verdubbelde in het derde kwart de score. Koen Bijen kreeg de bal aangespeeld door Derck de Vilder en twijfelde geen moment. Uit de draai schoot hij meteen op doel en de bal vloog de bovenhoek in.

Toch nog spannend

Toch werd het nog spannend. Spanje kwam na een gele kaart voor Alvaro Portugal met een man minder nog op 2-1. Gerard Clapes, speler van Oranje-Rood, tikte van dichtbij binnen.

De Oranjeploeg van bondscoach Jeroen Delmee schrok nog even op toen Guus Jansen met een harde bal zijn teamgenoot Boris Aardenburg raakte. Aardenburg, die eerder deze week zijn interlanddebuut maakte, ging met pijn naar de grond.

Eenmaal opgestaan speelde Oranje de wedstrijd zorgvuldig uit. Nederland staat door de zege bovenaan in de Pro League, maar heeft wel drie wedstrijden meer gespeeld dan de rest van de top vijf.