Griekse overheid vordert bedden en personeel privékliniek voor coronapatiënten

De Griekse overheid heeft in de noordelijke stad Thessaloniki twee privéklinieken, met inbegrip van het zorgpersoneel, gevorderd voor de verpleging van covid-19-patiënten. Het gaat om 200 bedden die nodig zijn om de druk op de overbelaste publieke ziekenhuizen te verlichten.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de vordering nodig omdat gesprekken met de klinieken over bijstand niet tot overstemming hebben geleid.

Tot nu nu hebben privéklinieken in het hele land alleen patiënten met andere aandoeningen dan covid-19 overgenomen van een aantal publieke ziekenhuizen. Die richten zich volledig op de zorg voor coronapatiënten.

De voorzitter van de vereniging van privéklinieken zegt dat de ziekenhuizen en het zorgpersoneel niet zijn voorbereid op de opname van covid-19-patiënten.

Lokale lockdown

In Thessaloniki, de tweede stad van het land, en de omgeving daarvan is de situatie kritiek door het toenemend aantal patiënten dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen, zowel op de reguliere afdelingen als op de intensive care.

Al weken is het noorden van Griekenland koploper waar het gaat om het aantal besmettingen. In Thessaloniki en andere noordelijke regio's geldt sinds eind oktober een lokale lockdown.

Een landelijke lockdown volgde op zaterdag 7 november en later is ook een avondklok ingesteld van 09.00 uur tot 05.00 uur. De maatregelen gelden tot eind november, maar zullen waarschijnlijk worden verlengd.

IC-bedden

Sinds gisteren zijn er in Griekenland 3227 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt de evenknie van het RIVM in het land. Het aantal patiënten is gestegen naar 85.261. Er zijn het afgelopen etmaal 59 personen overleden aan de gevolgen van het virus en het totale aantal sterfgevallen is nu 1347.

Ruim 80 procent van de 1220 IC-bedden in publieke ziekenhuizen is nu bezet. Van de 651 IC-plekken die zijn bestemd voor covid-19-patiënten zijn er 555 bezet. Vooral in het noorden is de situatie nijpend: daar zijn nog maar acht IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten.