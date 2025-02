Zoekactie naar vermist vliegtuig in Alaska bij min 10 graden

Reddingswerkers in Alaska hebben een zoekactie op touw gezet, nadat een vliegtuig niet op zijn bestemming was aangekomen. Aan boord waren tien mensen: een piloot en negen passagiers.

Het vliegtuig was in het westen van de Amerikaanse staat onderweg van Unalakleet naar Nome, een vlucht van ongeveer een uur. Toen het toestel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Bering Air niet op het geplande tijdstip aankwam, werd alarm geslagen.

Slecht zicht

Lokale media melden dat reddingsteams de laatst bekende coördinaten van het toestel nagaan. Ook wordt er ter plekke door de brandweer van Nome en de kustwacht gezocht.

De zoekactie wordt bemoeilijkt door de weersomstandigheden. In een verklaring zegt de brandweer dat het zicht niet goed is en dat er daarom beperkt vanuit de lucht kan worden gezocht. De brandweer roept het publiek op om niet zelf te gaan zoeken, omdat dat te gevaarlijk is. In het gebied is het nu ongeveer min 10 graden Celsius.