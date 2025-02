Vliegende Canadees grote concurrent Van 't Wout: 'Moet voor hem zitten, maar hoe?'

Die vorm trok hij door naar het huidige seizoen, waarin hij in het overall World Tour-klassement inmiddels al bijna het dubbele aantal punten (912) heeft verzameld dan nummer twee Park Ji-won (586), die in Tilburg niet aanwezig is. Van 't Wout staat in dat klassement derde met 580 punten.

"Vooral het durven om vroegtijdig op kop te zitten en energie te verspillen om te komen waar hij wil", noemt Van 't Wout als de grootste kracht van Dandjinou, die met zijn 1.91 meter lang is voor een shorttracker.

"Ik ben iets te veel bezig met nog een eindschot te hebben. Hij is de laatste paar ronden altijd echt al helemaal dood, maar dan ligt hij al wel op kop. En hij hoeft dan niemand meer in te halen, alleen nog zo hard mogelijk doorschaatsen. Dat is dus de manier die momenteel werkt om te winnen."