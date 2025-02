Opnieuw schietpartij in Brusselse gemeente Anderlecht, één dode

Bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is vannacht rond 04.00 uur een dode gevallen. Het is de derde schietpartij in drie dagen tijd in dezelfde deelgemeente.

Dit keer werd er geschoten in de wijk Peterbos. De dode werd gevonden door de politie die op patrouille was in de wijk, melden Belgische media. De politie doet verder onderzoek.

De vorige twee schietincidenten vonden plaats bij metrostation Clemenceau. Woensdag zochten zwaarbewapende politie-eenheden urenlang naar zeker twee schutters in het station en de metrotunnels daar. Een dag later werd er weer geschoten, waarbij een gewonde viel.

Politiemaatregelen

De Vlaamse publieke omroep VRT meldt dat de zes afzonderlijke politiezones in Brussel vanaf vandaag tijdelijk onder één commando werken. De burgemeester van Anderlecht en de korpschef nemen de coördinatie over heel Brussel over. Daardoor kunnen agenten uit de rest van Brussel ook in Anderlecht patrouilleren.

De Anderlechtse wijk Peterbos heeft de reputatie dat er veel drugs worden verhandeld, meldt de VRT. Al eerder werd gezegd dat de schietpartijen waarschijnlijk een gevolg zijn van onenigheid in het drugsmilieu.