Wekdienst 7/2: Beatrix viert 450 jaar Universiteit Leiden • Trump ontvangt premier van Japan

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Prinses Beatrix is aanwezig bij de Dies Natalis-viering van de Universiteit Leiden. Die bestaat 450 jaar.

De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt de Japanse premier Shigeru Ishiba. Naar verwachting zal Ishiba meer Amerikaans defensiemateriaal kopen voor Japan.

De Kamer van Koophandel (KVK) deelt cijfers over de ontwikkeling van het aantal zzp'ers in Nederland. Eind vorig jaar schreven veel zzp'ers zich uit bij de KVK. De vraag is of deze daling in 2025 zal doorzetten.

De loting voor de halve finales van de KNVB-beker wordt om 17.00 uur bekend. De strijd gaat tussen PSV, Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en AZ.

Om 19.30 uur is op NOS.nl en in de NOS-app het Spaanse tennisonderonsje tussen Carlos Alcaraz en Pedro Martínez te volgen, in de kwartfinale van het ABN Amro Open in Rotterdam.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Trump heeft per decreet sancties ingesteld tegen het Internationaal Strafhof (ICC) dat zetelt in Den Haag. De sancties zijn bedoeld als straf voor de arrestatiebevelen die het hof heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu en Yoav Gallant, de Israëlische minister van Defensie die inmiddels is ontslagen.

De Amerikaanse sancties bestaan uit financiële straffen en visabeperkingen voor mensen die het Strafhof helpen bij het onderzoek naar Amerikaanse burgers en bondgenoten van de VS.

Vorige week poogde de Republikeinse meerderheid in de Senaat al om sancties tegen het ICC via het parlement door te voeren, maar dat werd verhinderd door Democratische senatoren. Nu komen de sancties er alsnog, ditmaal via een decreet van Trump. Minister Veldkamp betreurt het besluit en zegt dat het werk van het hof essentieel in de strijd tegen straffeloosheid.

Ander nieuws uit de nacht:

Belgisch parlement keurt na veertig uur non-stop debatteren regeerakkoord goed: het debat begon woensdag om 10.00 uur en werd vannacht rond 02.30 uur beëindigd. 81 parlementsleden stemden in met de begroting, 66 parlementsleden waren tegen.

Tolk die miljoenen stal van sterhonkballer Ohtani moet bijna vijf jaar cel in: tolk Ippei Mizuhara hielp de honkballer in 2018 met het openen van een bankrekening en stal vervolgens bijna 17 miljoen dollar toen hij gokschulden had.

VS neemt tweede vliegtuig van Venezolaanse president Maduro in beslag: het toestel werd gebruikt door Maduro en zijn belangrijkste medewerkers, zoals zijn vicepresident en de minister van Defensie. Het werd in beslag genomen in de Dominicaanse Republiek.

En dan nog even dit:

Twee jaar na de verwoestende aardbeving keerde correspondent Mitra Nazar terug naar de Turkse provincie Hatay. In de zwaarst getroffen stad Antakya kwamen tienduizenden mensen om het leven. Vandaag is het nog steeds zwaar voor de overlevenden. Velen van hen zijn alles kwijtgeraakt en wonen in containerkampen. Een dansschool in de stad geeft kinderen danstherapie, om zo de trauma's te verwerken.