Wat is er aan de hand met de tennisbal? 'We roepen al jaren dat er wat moet veranderen'

In de Verenigde Staten is in maart de overgang tussen de grote toernooien van Indian Wells naar Miami berucht. Ze gebruiken niet dezelfde bal (Penn en Dunlop) en de eigenschappen wijken enorm van elkaar af. De Amerikaanse topspeler Taylor Fritz noemt het een verschil van "dag en nacht".

De Amerikaanse Jessica Pegula, de huidige nummer zes van de wereld bij de vrouwen, probeerde vorig jaar zelfs twintig bespanningen om na Indian Wells in Miami aan de bal gewend te raken.

Het goede nieuws voor de tennisprofs: er gaan stemmen op dat beide toernooien vanaf 2026 met dezelfde bal gaan spelen.

Universele bal

Stefanos Tsitsipas, die donderdag te sterk was voor Griekspoor, pleit voor een universele bal op hardcourt, gravel en gras. Bij die laatste ondergrond is dat overigens al het geval: elk grastoernooi speelt met de bal die ook op Wimbledon wordt gebruikt. "Ik roep al jaren dat fabrikanten aparte ballen moeten maken voor proftennis."

Griekspoor is het eens met zijn Griekse collega, maar beseft ook dat de commercie een grote rol speelt in de keuze van de ballen. "Het probleem is dat de fabrikanten tegen elkaar opbieden en het toernooi kiest voor het hoogste bod. Het is op te lossen, maar er zal een goede reden zijn waarom ze het niet oplossen."

De oplossing van Tsitsipas klinkt niet eens zo gek. Elk toernooi krijgt dezelfde blanco bal en mag er zelf een sponsorlogo op plaatsen. Niemand ziet immers het verschil.