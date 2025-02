Wat is er aan de hand met de tennisbal? Te veel merken en wisselende kwaliteit

ABN Amro live bij de NOS

Het ABN Amro Open in Rotterdam is van 1 tot en met 9 februari via een livestream te volgen op NOS.nl, in de mobiele app en in tv-app NOS Live.

Alle doordeweekse 19.30 uur-partijen, de halve finales op zaterdag en de finale op zondag worden live uitgezonden.

Vandaag om 19.30 uur: Alcaraz-Martinez