Nederlandse vinding toont wereldwijde vervuiling door fijnstof

Sommige soorten fijnstof, zoals roet, warmen de aarde extra op. Dat komt doordat ze zwart zijn en zonlicht opnemen. Andere korreltjes weerkaatsen juist zonlicht.

Als er Saharazand over Nederland wordt geblazen is het bijvoorbeeld koeler. Ook vervuiling met zwaveldeeltjes verkoelt. Dit effect overheerst, en fijnstof koelt de aarde dus per saldo af.

Dit zijn de rechtstreekse effecten, Maar fijnstof heeft ook invloed op het ontstaan van wolken. Waterdamp in de lucht hecht zich aan deeltjes, zodat er makkelijker druppeltjes ontstaan. "Als je veel aerosolen in de lucht hebt, krijg je veel druppeltjes waardoor wolken helderder zijn. Ook leeft de wolk langer", zegt Van Amerongen. "Dit heeft een afkoelend effect."

Hoeveel verkoeling?

Maar hoe sterk de invloed van fijnstof is (direct en via het ontstaan wolken) is een van de belangrijkste vragen voor klimaatwetenschappers.

Duidelijk is dat de werkelijke verkoeling ergens tussen de 0,2 en 0,9 graden Celsius ligt. Maar wetenschappers willen nauwkeuriger zijn. Wat daarbij helpt zijn de metingen met SPEXone, bijvoorbeeld over het aandeel korreltjes dat zonlicht opneemt of juist weerkaatst. Ook wordt gemeten hoe groot de deeltjes zijn.

Puzzelstukjes leggen

De afgelopen twee jaar waren wereldwijd opvallend warm en ook afgelopen januari was er weer sprake van een warmterecord. De aarde warmt op, maar dat is geen verklaring voor de recordwarmte die werd gemeten, zeggen wetenschappers. Mogelijk spelen fijnstof en wolken hierbij een rol. Van Amerongen: "We denken dat we daar met hulp van deze data wat puzzelstukjes kunnen leggen."

Er zijn nog meer plannen voor onderzoek met SPEXone. Zo wil SRON gaan kijken naar verwoestijning in landen als Spanje en onderzoek doen naar luchtvervuiling, bijvoorbeeld in de Gangesvlakte in India.

SPEXone is gemaakt door SRON, Airbus Netherlands en TNO. Het instrument maakt deel uit van de NASA-satelliet PACE, die naast fijnstof ook de oceanen onderzoekt. Een jaar geleden werd de klimaatsatelliet in een baan om de aarde gebracht.