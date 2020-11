'Leiderstype met goed rechterbeen' naar jeugdliefde Ajax: Spitse is blij mens

Of Sherida Spitse vroeger ook onder een Ajax-dekbed heeft geslapen, kan ze zich niet meer herinneren. Maar een ding is zeker: de Friezin gaat per 1 januari spelen bij de club waar ze al van jongs af aan supporter van is.

Spitse was niet meer gelukkig in Noorwegen: 'Leiderstype keert terug naar Nederland' - NOS

Spitse is blij dat ze het nieuws nu eindelijk kan delen, want de afgelopen maanden waren niet makkelijk. Spitse en haar gezin voelden zich niet meer op hun plek in Noorwegen en ook op voetbalgebied was de middenvelder niet meer tevreden.

"Het voelde niet honderd procent goed om hier te blijven. Samen met Jolien (partner, red.) heb ik er veel over gesproken. Dan keken we uit het raam en dachten we: wat doen we hier. Dan moet je je afvragen: ben ik nog wel gelukkig hier? Dat waren we niet. In mei heb ik de club gebeld en heb ik gezegd: ik wil terug naar Nederland."

Geen transfersom

Spitse speelde sinds 2018 voor het Noorse Vålerenga, waar ze een contract had tot en met volgend seizoen. "De clubs zijn er samen uit gekomen. Ze hebben niks voor mij hoeven betalen", zegt Spitse. Om de club tegemoet te komen speelt de Friezin nog wel tot het einde van het jaar bij Vålerenga, maar voor de Kerstdagen keert ze terug naar Nederland.

Bij Ajax komt Spitse in een gespreid bedje terecht. De ploeg van trainer Danny Schenkel gaat na zeven wedstrijden fier aan de leiding in de Vrouwen Eredivisie met 21 punten.

"Ik denk dat Ajax mij kan helpen om weer een paar procenten beter te worden. Dus op alle vlakken ben ik op dit moment een heel blij mens", zegt Spitse. Bij Ajax wordt de Friezin ploeggenote van international Stefanie van der Gragt, die afgelopen zomer al terugkeerde naar Nederland.

'Heel goed rechterbeen'

Volgens Rivkah op het Veld, volger van het vrouwenvoetbal bij de NOS, zijn door de terugkeer van Spitse de beste vrije trappen in het vrouwenvoetbal vanaf 1 januari in Amsterdam te zien.