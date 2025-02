Nieuwe aanpak moet dakloosheid bij arbeidsmigranten verminderen

Het aantal dakloze arbeidsmigranten neemt toe. Zo'n 60 procent van alle daklozen in Nederland is arbeidsmigrant, zeggen de vakbond CNV en het Leger des Heils. De organisaties komen vandaag met een nieuw voorstel om dakloosheid onder arbeidsmigranten tegen te gaan.

Volgens CNV en het Leger des Heils zijn er op dit moment bijna 10.000 arbeidsmigranten dakloos. Die leven "onder erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden". Ook "sterven er regelmatig arbeidsmigranten op straat".

Doel van het plan is dat arbeidsmigranten binnen drie weken geholpen aan werk en een woning of worden begeleid om terug te keren naar het land van herkomst. Daartoe moeten daklozenopvangcentra, Regionale Werkcentra (RWC's) en gemeenten aan elkaar worden gekoppeld.

"Met open grenzen hebben werkgevers alle vrijheid om arbeidsmigranten naar Nederland te halen", zegt voorzitter van de CNV, Piet Fortuin. "Maar daar hoort ook de verantwoordelijkheid bij om huisvesting en begeleiding naar nieuw werk te financieren en te mogelijk te maken."

De organisaties vragen voor hun initiatief financiële steun van de politiek.

Succesvolle pilot

Het plan is geïnspireerd door de opvangpilots die lopen in zes steden. Een van die steden is Eindhoven waar sinds 2023 de gemeente samen met het Leger des Heils tijdelijk opvang biedt aan arbeidsmigranten. De pilot heeft daar meer dan 250 mensen geholpen, zeggen het CNV en Leger des Heils. 60 procent heeft een nieuwe baan gekregen en nieuwe huisvesting en 20 procent koos voor terugkeer naar het land van herkomst.

Minister Van Hijum van Werkgelegenheid is het eens met de twee organisaties dat voorkomen moet worden dat arbeidsmigranten na ontslag op straat belanden. De minister zegt dat hij zich daar samen met CNV en Leger des Heils voor blijft inzetten.

Informatie- en hulppunten

Volgens Van Hijum zet de overheid zich al in door informatie- en hulppunten door heel Nederland op te zetten. Daarvan zijn er inmiddels negen geopend. Die punten worden ook met de RWC's verbonden, stelt de minister.

"Daar helpen we nu al dakloze arbeidsmigranten en dat gaat op steeds meer plekken in Nederland gebeuren", zegt Van Hijum.

De minister zegt positieve resultaten te zien bij de pilots in de zes steden. Het kabinet kijkt of de pilots structureel en in meerdere gemeenten kunnen worden gefinancierd.