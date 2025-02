Geblokkeerde weg in Franse Alpen naar skigebieden vandaag weer open

De weg in de Franse Alpen die sinds vorig weekend werd versperd door drie grote rotsblokken gaat hoogstwaarschijnlijk vanmiddag weer volledig open.

De N90 bij Aigueblanche is een weg die naar veel skigebieden in de Savoie leidt, zoals Les Arcs dat ook bij veel Nederlanders populair is. Door een aardverschuiving kwamen afgelopen zaterdag de rotsblokken op de weg terecht.

Werkzaamheden om de rotsen te verwijderen en de weg te herstellen, begonnen gisteren. Volgens het hoofd van de regio Auvergne-Rhône-Alpes, waar de beschadigde weg ligt, wordt gestreefd naar een heropening aan het einde van de middag.

Noodopvang

Vanwege de aardverschuiving moesten zo'n 1500 gestrande mensen de nacht doorbrengen in noodopvanglocaties. Normaal heeft de weg twee banen de ene kant op en twee banen de andere kant op.

Vanwege de blokkade waren twee banen niet meer begaanbaar. De afgelopen dagen werd een tunnel met twee banen die normaal gesproken alleen bedoeld is voor afdalend verkeer ook gebruikt voor verkeer dat de andere kant op moest. Dit veroorzaakte lange files. Vanwege de start van de wintervakantie voor Franse scholen komende maandag wordt vanaf morgen veel drukte op de wegen verwacht.

De rotsblokken hadden niet alleen de weg, maar ook schermen beschadigd die waren geplaatst om vallende stenen tegen te houden. Die zijn inmiddels hersteld.