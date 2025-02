VS neemt tweede vliegtuig van Venezolaanse president Maduro in beslag

De Verenigde Staten hebben een tweede vliegtuig van de Venezolaanse president Maduro in beslag genomen.

Het vliegtuig is een Dassault Falcon 200, een privéjet waar acht tot veertien passagiers in vervoerd kunnen worden. Het werd gebruikt door Maduro en zijn belangrijkste medewerkers zoals zijn vicepresident en de minister van Defensie en werd in beslag genomen in de Dominicaanse Republiek.

Olie

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie werd het vliegtuig gekocht door het Venezolaans staatsbedrijf voor olie en aardgas dat met sancties te maken had. Het bedrijf had het toestel in 2017 in de VS gekocht en naar Venezuela gestuurd.

Het toestel werd voor de ogen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio inbeslaggenomen. Hij bezocht de Dominicaanse Republiek als afsluiting van een bezoek aan vijf Latijns-Amerikaanse landen.

Tussenbedrijf

Onder de vorige president Biden werd vorig jaar september ook al een Venezolaans toestel in beslag genomen in de Dominicaanse Republiek. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie werd dat regeringstoestel eind 2022 illegaal vanuit de VS aan Venezuela verkocht via een tussenbedrijf.

De VS heeft meerdere sancties tegen het land, bijvoorbeeld voor de export van olie, de belangrijkste inkomstenbron van het land. Die sancties werden twee jaar geleden opgeschort, maar werden weer ingesteld na de verkiezingen van vorig jaar.

De verkiezingen werden volgens de Venezolaanse kiesraad, die aan Maduro gelieerd is, gewonnen door Maduro, maar daarover bestaan grote twijfels. Onder meer de VS, het Europees Parlement en een aantal Latijns-Amerikaanse landen erkennen oppositiekandidaat González als winnaar.