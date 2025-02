Tolk die miljoenen stal van sterhonkballer Ohtani moet bijna vijf jaar cel in

De voormalige tolk van Los Angeles Dodgers-sterspeler Shohei Ohtani is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een celstraf van 57 maanden voor het stelen van bijna 17 miljoen dollar (omgerekend zo'n 16,4 miljoen euro) van de Japanner.

Ohtani speelt sinds 2018 in de Verenigde Staten en kreeg Ippei Mizuhara aangesteld als vertaler door zijn toenmalige team Los Angeles Angels. De twee hadden sindsdien een innige werkrelatie die doorging toen Ohtani vorig jaar bij de Dodgers ging spelen. Hoewel Ohtani zich inmiddels verstaanbaar kan maken in het Engels, maakt hij bij mediaoptredens vrijwel altijd gebruik van een tolk.

Tolk had toegang tot bankrekening

Mizuhara had in 2018 geholpen met het openen van een bankrekening voor Ohtani in Phoenix. Omdat hij toegang had tot die bankrekening kon hij de miljoenen dollars verduisteren. De tolk was sinds 2021 bij een illegale bookmaker aan het gokken en had een enorme schuld opgebouwd. Zonder medeweten van Ohtani maakte hij het geld over naar de bookmaker.

De tolk is nu veroordeeld tot een celstraf en moet bijna 17 miljoen dollar terugbetalen aan Ohtani. Ook moet hij 1 miljoen dollar betalen aan de belastingdienst en voor juridische kosten.

Sterhonkballer Ohtani heeft volgens de aanklagers niets met illegale gokpraktijken te maken. Vorig jaar zei hij in een emotionele persconferentie "bedroefd en geschokt" te zijn dat iemand die hij vertrouwde, dit heeft gedaan. "Ippei heeft geld van mij gestolen en leugens verteld."

700 miljoen dollar

Ohtani groeide uit tot een van de beste honkballers ter wereld, zo niet de allerbeste. In december van 2023 tekende hij bij de Dodgers een recordcontract van 700 miljoen dollar.

Samen met New York Yankees-speler Aaron Judge werd de Japanner verkozen tot meest waardevolle speler van de MLB van 2024. In datzelfde jaar werd hij de eerste speler in de historie van de MLB die meer dan 50 homeruns sloeg en meer dan 50 honken stal. Met zijn ploeg won hij vorig jaar ook de World Series.